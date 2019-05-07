الضمان الصحي: نواصل تقديم الخدمات للمستفيدين في رمضان وغيَّرنا مواعيد الدوام

علي القحطاني(صدى):

كشفت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عن أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي ياسر المعارك: مركز خدمات العملاء سيواصل خلال أيام الشهر الكريم تقديم خدماته للمستفيدين والأطراف كافة ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية صباحاً من كل يوم.

وأوضح أن الأمانة العامة خفّضت ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك بالنسبة للموظفين إلى أقل من 8 ساعات في الأيام العادية حتى يتمكنوا من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

كما دعا المستفيدين كافة إلى عدم التردد في التواصل مع الأمانة العامة عبر البوابة الإلكترونية: من هنـــا والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة للرد على التساؤلات كافة وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر الرقم الموحد: (920001177) والبريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، لنكد إن” على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.