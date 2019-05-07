” الأرصاد ” تحذر 4 مناطق من استمرار هطول الأمطار

الرياض(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، 4 مناطق مختلفة في المملكة من تساقط أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة.

وأطلق الإنذار المبكر التابع للأرصاد، تحذيراته على مناطق ” مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، وتبوك ” ، على أن تشهد الأخيرة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل هذه الحالة ” الوجه والأجزاء الساحلية لمنطقة تبوك ” ، وبدأت من الساعة الـ2:30 ظهر اليوم الثلاثاء، على أن تنتهي في الـ8 مساء اليوم

وحذرت الأرصاد أهالي منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” عشيرة، الطائف، الهدى، الشفا، السيل والأجزاء المجاورة ” ، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ هذه الحالة من الساعة الـ5 مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الـ9 مساءً، بينما تبدأ في منطقة الرياض وتشمل ” الدوادمي، عصيم، النبوان والأجزاء المجاورة ” من الـ3:30 عصر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الـ9 مساءً.

كما تشهد منطقة المدينة المنورة وتشمل ” صفينة ويشمل الأجزاء الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ” ، استمرار هطول الأمطار الرعدية أيضًا، على أن تبدأ هذه الحالة من الـ4:30 مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الـ9 مساءً.