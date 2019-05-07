بالفيديو.. فتاة تسرق ملابس فاخرة من متجر بطريقة غير متوقعة

لندن (صدى):

سرقت سيدة، ملابس تزيد قيمتها على 3 آلاف جنيه إسترليني من متجر فاخر في بريطانيا؛ حيث فوجئ طاقم عمل متجر مولي براونز في مقاطعة يوركشاير البريطانية، عندما اكتشفوا استهداف المتجر من قِبل سيدتين بعد ظهر يوم السبت، وسرقتهما العديد من الملابس الغالية.

وأظهر مقطع فيديو، كيف وضعت السيدة الملابس في جيب كبير خفي في ملابسها يشبه جيب الكنغر؛ حيث كانت تتفحص القطع المعروضة قبل انتشال ثوب وإخفائه في حقيبة مخبأة داخل ملابسها، وذلك قبل أن تنضم إليها شريكتها لتراقب الأجواء، بينما تستمر زميلتها في انتشال عدة قطع وإخفائها.

ومن جانبه، أوضح المساعد في إدارة المتجر بن بتلر: ” سرقت السيدة نظارات شمسية قبل أن تسرق الملابس وتخبئها في شيء يشبه جيب الكنغر.. ما حدث يجعلني عاجزًا عن الكلام، فإحدى الموظفات كانت تمر بالقرب من اللصة، كما يبدو أنها استطاعت إزالة قطع الإنذار المثبتة في بعض الأشياء التي سرقتها”.

وأضاف: ” لا أعرف كيف لم يعمل جهاز الإنذار عند خروجها من المتجر، وما إذا كان معها قطع مغناطيس منعت انطلاق الإنذار، فقد تعاملت اللصتان بطريقة عادية للغاية أثناء خروجهما ” .