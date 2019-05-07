مصطفى بكري لـ تركيا: سلموا جثة زكي مبارك قبل أن تسألوا عن جثة خاشقجي

القاهرة(صدى):

وجه الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، تساؤلاً لتركيا عن سبب عدم تسليمها جثة الفلسطيني زكي مبارك حتى الآن.

وقال ” بكري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لماذا ترفض تركيا حتى الآن تسليم جثة المواطن الفلسطيني زكي مبارك؟.. الإجابة واضحة، هم يتخوفون من اكتشاف موته من آثار التعذيب ” .

وأضاف: ” قبل أن تسألوا أين هي جثة خاشقجي المختفية، سلموا جثة زكي مبارك التي هي بين أيديكم ”

يُذكر أن السلطات التركية كانت قد أعلنت عن انتحار فلسطيني يدعى زكي مبارك في أحد السجون التركية، إلا أن أسرته رفضت تصديق الرواية التركية بانتحاره.

حيث ذكرت أسرة القتيل الفلسطيني أن ” مبارك ” قُتل على يد سلطات الأمن التركية؛ وذلك بعد اعتقاله بتهم غير صحيحة.