غادة عبد الرازق تثير الجدل: تزوجت 11 مرة

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرزاق، عن عدد زيجاتها وقالت إنَّها تزوجت 11 مرة وقد تتزوج مرة أخرى إن وجدت الرجل المناسب.

وأوضحت ” عبد الرازق ” خلال استضافتها في برنامج ” عايشة شو ” المذاع عبر فضائية ” النهار “، تقديم الإعلامية عائشة عثمان مساء الإثنين، أنَّها لم تندم سوى على زوج واحد من أزواجها وهو والد ” روتانا ” ابنتها، لأنه شخص محترم جداً، موضحة أن علاقتها به الآن جيّدة جداً.

وتجدر الإشارة إلى، أن الفنانة المصرية تقوم ببطولة مسلسل ” حدوتة مرة ” ويشاركها البطولة كل من أحمد صفوت، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد شاهين، مجدي كامل، مايان السيد، سلمى أبو ضيف، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.