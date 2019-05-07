بالفيديو.. لحظة رشق رئيس الوزراء الأسترالي بالبيض

كانبرا(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة رشق ” شابة ” لرئيس الوزراء الإسترالي سكوت موريسون بـ ” بيضة ” ؛ وذلك خلال مشاركته في لقاء رسمي اليوم الثلاثاء.

وعن التفاصيل، فإن الشابة فاجأت ” موريسون ” برشقه ببيضة، لكنها لم تتمكن من إصابته في الرأس، حيث وقع الحادث في جمعية للنساء في منطقة ألبوري جنوبي أستراليا.

وقام الحراس بالقبض على الشابة في ذات الوقت، فيما أصيبت امرأة متقدمة في العمر جراء الهجوم.

واعُتقلت” الشابة ” وكانت تحمل كرتونة من البيض، ووجهت إليها تهمة شن اعتداء وحيازة مادة ” القنب الهندي ” .