ضجة كبيرة بسبب تغريدة مضحكة لوالدة رونالدو

نواف السالم(صدى):

انتشر الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نشر تغريدة مضحكة على حسابها بموقع ” تويتر “، بأن ابنها أنقذ فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ونشرت والدة رونالدو صورة مكتوب عليها: ” كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط، وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب. إنه مذهل “، وعلقت على الصورة: ” هذا هو ابني، فخري ” .

ومن الجدير بالذكر، أن رونالدو قاد يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، للمرة الثامنة على التوالي، وهو رقم قياسي على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.