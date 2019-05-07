تخصصي الملك خالد للعيون يعلن عن وظائف حراس أمن شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف حراس أمن لحملة المتوسطة والثانوية، للعمل بمسمى (حارس أمن Security Guard).

واشترط المستشفى، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة أمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، أو حاصل على شهادة المتوسطة (الكفاءة) مع خبرة أمنية لا تقل عن أربع سنوات.

وأشار إلى أن التقديم، من خلال الرابط التالي (الوظائف تظهر بعد التسجيل في البوابة الإلكترونية) (يفضّل استخدام متصفح Internet Explorer من خلال الحاسب الآلي): هنا