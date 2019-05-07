بالفيديو.. بورش 911 GT2 RS تحطم حاجز سرعتها القصوى

برلين(صدى):

حطمت سيارة بورش 911 GT2 RS الألمانية، حاجز سرعتها القصوى لتصل إلى سرعة أعلى منها أثناء اختبارها؛ حيث وصلت السيارة الألمانية إلى سرعة 352.4 كم/س (219 ميل/س) أثناء تحركها على مضمار يبلغ طوله 4.34 كم (2.7 ميل) في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه السرعة التي وصلت لها سيارة بورش 911 GT2 RS موديل 2018 أعلى من مقدار سرعتها القصوى البالغ قدرها 340 كم/س؛ فيما كان ذلك خلال بطولة نسخة GT2 RS موديل 2018 من سيارات بورشه 911.

وكان قد كشف تحدي سرعة قانوني جمع بين سيارة بورش 911 GT2 RS الألمانية ضد سيارة ماكلارين سينا البريطانية.