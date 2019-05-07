الإعلان عن موعد القبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للعام المقبل

عادل الحربي(صدى):

كشفت لجنة القبول الإلكتروني الموحد ” للطلاب والطالبات ” عن موعد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام 1441هـ ، للجامعات والكليات التالية :

1-جامعات وكليات “الطلاب ” :

-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

– جامعة شقراء.

– جامعة المجمعة.

– جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– جامعة الملك سعود.

– جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.

– المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

الجامعات والكليات ” للطالبات ” :

– جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.

-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– جامعة الملك سعود.

– جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

– المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

وحددت اللجنة إجراءات القبول وفقاً للجدول المرفق أدناه .