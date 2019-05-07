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الإعلان عن موعد القبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للعام المقبل

الإعلان عن موعد القبول بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض للعام المقبل
عادل الحربي(صدى):

كشفت لجنة القبول الإلكتروني الموحد ” للطلاب والطالبات ” عن موعد القبول في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض لعام 1441هـ ، للجامعات والكليات التالية :

1-جامعات وكليات “الطلاب ” :

-جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
– جامعة شقراء.
– جامعة المجمعة.
– جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– جامعة الملك سعود.
– جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
– المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

الجامعات والكليات ” للطالبات ” :
– جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية – الحرس.
-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– جامعة الملك سعود.
– جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
– المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (الكليات التقنية).

وحددت اللجنة إجراءات القبول وفقاً للجدول المرفق أدناه .


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