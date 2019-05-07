بالصور.. مشاهد طريفة لحكم يطرد آخر بإحدى المباريات

طلال الغامدي(صدى):

شهدت إحدى مباريات الدوري الأسترالي للشباب في الرابع من مايو الجاري، واقعة طريفة بين حكم المباراة وآخر؛ حيث توقف اللعب بعد سماع صافرة الحكم لعدة مرات متتالية.

واتضح بعدها أن الذي يستخدم الصافرة هذه المرة ليس حكم الساحة بل رجل يرتدي لباس حكم، ويضع قناعا مكسيكيا اقتحم أرضية الملعب؛ حيث أشهر الحكم المقنع البطاقة الحمراء بوجه حكم الساحة الحقيقي.

وتمكن أحد اللاعبين من نزع قناعه، ليغادر الملعب بعدها وتستأنف المباراة، وتبين أن الحكم المقنع، هو حكم كرة قدم سابق، وشارك مؤخرا في عدة تظاهرات ضد مسؤولين في العاصمة الأسترالية.

ومن جانبها، قررت السلطات حرمان الحكم السابق من دخول الملاعب كافة لمدة عشر سنوات كاملة.