للقضاء على مشكلة قلة النوم في رمضان ..تعرف على الأسباب والحلول
يعاني الكثير خلال شهر رمضان المبارك من الأرق وقلة النوم ، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة والنفسية كما تجعل الفرد غير قادر على آداء واجباته العملية او عباداته .
ويوصي الأطباء بضرورة حصول الجسم على فترة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات متجمعين اومتقطعين لضمان توازن الجسم في نهار رمضان .
واوضح الخبراء الأسباب التي تؤدي إلى الأرق أثناء الصيام وهي :
1- تناول الطعام في وقت متأخر مما يجعل الجسم ينشط في وقت الليل .
2- بدء العمل في وقت متأخر من ساعات الصباح .
3- زيادة الزيارات العائلية ولقاء الأصدقاء الذي قد يمتد لساعات متأخرة ليلاً
4- الإستيقاظ لتناول وجبة السحور ومشاهدة المسلسلات ليلاً .
وينصح الأطباء بضرورة تجنب المشروبات المنهة قدر المستطاع وتجنب تناول الطعام قبل 3 ساعات من النوم مع العمل على تنظيم غرفة مريحة للنوم وخفض الإضاءة ، كما يمكن الحصول على فترة نوم قصيرة اثناء النهار لتعويض عدد الساعات .
عوافي[ عدد التعليقات: 1250 ] نشر منذ 6 دقائق
ماأطال النوم عمرآ ولا قصر في الأعمار طول السهر … الله عليك ياست