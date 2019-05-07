للقضاء على مشكلة قلة النوم في رمضان ..تعرف على الأسباب والحلول

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير خلال شهر رمضان المبارك من الأرق وقلة النوم ، الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة والنفسية كما تجعل الفرد غير قادر على آداء واجباته العملية او عباداته .

ويوصي الأطباء بضرورة حصول الجسم على فترة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات متجمعين اومتقطعين لضمان توازن الجسم في نهار رمضان .

واوضح الخبراء الأسباب التي تؤدي إلى الأرق أثناء الصيام وهي :

1- تناول الطعام في وقت متأخر مما يجعل الجسم ينشط في وقت الليل .

2- بدء العمل في وقت متأخر من ساعات الصباح .

3- زيادة الزيارات العائلية ولقاء الأصدقاء الذي قد يمتد لساعات متأخرة ليلاً

4- الإستيقاظ لتناول وجبة السحور ومشاهدة المسلسلات ليلاً .

وينصح الأطباء بضرورة تجنب المشروبات المنهة قدر المستطاع وتجنب تناول الطعام قبل 3 ساعات من النوم مع العمل على تنظيم غرفة مريحة للنوم وخفض الإضاءة ، كما يمكن الحصول على فترة نوم قصيرة اثناء النهار لتعويض عدد الساعات .