اتهامات تلاحق إعلان عمرو دياب الجديد: فكرته مقتبسة

القاهرة(صدى):

اتهم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منتجي الإعلان الخاص بالفنان المصري عمرو دياب، لإحدى شركات الاتصالات بـ ” سرقة الفكرة ” .

حيث انتشر إعلان مشابه لأيقونة الغناء البريطاني إلتون جون، وبنفس الفكرة تقريبآ.

حيث نفذه ” جون ” لسلسلة متاجر ” جون لويس ” البريطانية لموسم عيد الميلاد، ويستعرض مراحل من حياة المطرب صاحب الـ72 عامآ يستعيد خلالها الكثير من ذكرياته.

وهي الفكرة المشابهة لإعلان ” الهضبة ” ، والتي تقوم على استرجاع ذكريات الطفولة والشباب مع الأصدقاء القدامى.

حيث ألقى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي باللوم على منتجي الإعلان، بينما القى آخرين اللوم على عمرو دياب.

وفي ذات السياق، لفت ظهور الفنانة دينا الشربيني في نهاية الإعلان الانتباه؛ وذلك بعدما يشاع مؤخرا عن زواجها من عمرو دياب، دون تأكيد الخبر.