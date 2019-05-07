هيئة الرقابة والتحقيق تعلن عن وظائف رقابية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء بمجال الرقابة والتحقيق وفقاً لشروط شغلها في نظام الخدمة المدنية .

وأبانت الهيئة أن الوظائف المطلوبة للرجال بالمرتبة السادسة بالمسميات التالية : محقق نظامي مساعد ، مساعد محقق مالي ، مساعد محقق إداري ، مساعد مراقب إداري .

اما الوظائف النسائية كالتالي :

– وظائف بالمرتبة السادسة بمسمى : مساعد محقق إداري ، و مساعد مراقب إداري ، ويشترط البكالوريوس في “القانون – الأنظمة – الإدارة العامة – إدارة الأعمال – الحقوق –المحاسبة – إدارة مالية ” وبتقدير لا يقل عن جيد جداً .

– وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمي : مراقب إداري ، ويشترط درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) بتقدير لا يقل عن جيد جداً .

وأبانت الهيئة أن التقديم متاح خلال الفترة من 1440/8/30هـ وحتى نهاية 1440/9/4هـ على موقع الهيئة بالرابط التالي :

هنا

واكدت ضرورة تحميل صورة من ” المؤهلات العلمية – السجل الأكاديمي – الهوية الوطنية ” ، ويمكن الاتصال على الرقم “0114052333 “تحويلة ” 121″ ، للإستفسار .