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مركز ” بصمة قدراتي ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء

مركز ” بصمة قدراتي ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز ” بصمة قدراتي ” للرعاية النهارية للبنين والبنات الخاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض عن وظائف للنساء، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– تربيه خاصه (مسار توحد-اعاقه عقليه).
– اختصاصي نطق وتخاطب او اعاقه سمعيه لديها دورة نطق ٧٠ ساعة.
– اختصاصي علاج وظيفي -بطاقة التصنيف.
– علاج نفسي – بطاقة التصنيف.

ودعا المراكز الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لإرسال السيرة الذاتية على ” واتس آب ” : 0544777600
أو ايميل: [email protected] .


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