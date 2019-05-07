مركز ” بصمة قدراتي ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز ” بصمة قدراتي ” للرعاية النهارية للبنين والبنات الخاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض عن وظائف للنساء، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– تربيه خاصه (مسار توحد-اعاقه عقليه).

– اختصاصي نطق وتخاطب او اعاقه سمعيه لديها دورة نطق ٧٠ ساعة.

– اختصاصي علاج وظيفي -بطاقة التصنيف.

– علاج نفسي – بطاقة التصنيف.

ودعا المراكز الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لإرسال السيرة الذاتية على ” واتس آب ” : 0544777600

أو ايميل: [email protected] .