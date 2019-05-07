مركز ” بصمة قدراتي ” يعلن عن وظائف شاغرة للنساء
كشف مركز ” بصمة قدراتي ” للرعاية النهارية للبنين والبنات الخاص بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض عن وظائف للنساء، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
– تربيه خاصه (مسار توحد-اعاقه عقليه).
– اختصاصي نطق وتخاطب او اعاقه سمعيه لديها دورة نطق ٧٠ ساعة.
– اختصاصي علاج وظيفي -بطاقة التصنيف.
– علاج نفسي – بطاقة التصنيف.
ودعا المراكز الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لإرسال السيرة الذاتية على ” واتس آب ” : 0544777600
أو ايميل: [email protected] .
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