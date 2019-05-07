” المولد ” يسعى لتحطيم رقم نايف هزازي

ماجد محمد(صدى):

يتأهب النجم فهد المولد، مهاجم فريق الاتحاد، لتسجيل رقم جديد له في دوري ابطال آسيا حيث يسعى لتحطيم رقم نايف هزازي من يحتل وصالة هدافي النادي الغربي في مسابقة دوري ابطال آسيا.

وعن ذلك، يمتلك ” المولد ” ثمانية أهداف اسيويًا وبفارق هدفين عن ” هزازي ” ، فالأول افتتح مشواره في هذه النسخة بثنائية ضد الريان القطري ذهابًا.

كما أضاف ثنائية أخرى أمام لوموكتيف الأوزبكي، وهذة المحصلة هي الأفضل له خلال نسخة واحدة.

أما عن محمد نور، فيتصدر قائمة هدافي الاتحاد بالمسابقة القارية صاحب الـ13 هدف والفرصة متاحة لـ ” المولد ” ، للاقتراب من هذا الرقم خصوصا في حال التاهل الى الدور الثاني من البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد سيكون على موعد مع فريق الريان القطري مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات، بهدف حصد النقاط الثلاثة لضمان التاهل الى الدور المقبل.