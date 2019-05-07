فيسبوك تعين موظفين للتجسس على منشورات الخاصة

وكالات(صدى):

كشف موقع ” إنجادجيت ” التقني المتخصص عن تعاقد ” فيسبوك ” مع الآلاف من الموظفين لقراءة منشورات مستخدميها عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي، ومنصتها لتبادل الصور” إنستغرام ” .

وقال التقرير: إن فيسبوك تَعاقدت مع شركة ” ويبرو ” الهندية، التي تعاقدت مع 260 موظفًا لشرح وتصنيف منشورات المستخدمين عبر ” فيسبوك ” .

كما أبان ان موظفي ” ويبرو ” يعملون على 700 حساب يومياً ويقومون بشرح وتصنيف محتويات ” فيسبوك ” ، و ” إنستغرام ” ، بما فيها تحديثات الحالة، ومقاطع الفيديو، والصور، والروابط المشاركة، والقصص؛ على أن يفحص كلّ جزء من المحتوى اثنان من الموظفين للتأكد من دقة النتائج.

ووفقاً لرويترز لم تنفِ ” فيسبوك ” تلك التقارير وقالت إن موظفي ” ويبرو ” يفحصون المحتوى، الذي يتضمن مشاركات خاصة تم مشاركتها مع عدد محدد من الأصدقاء، وأن البيانات تتضمن أحيانًا أسماء المستخدمين، وغيرها من المعلومات الحساسة .

وبررت ” فيسبوك ” ذلك بتحسين قدرات الذكاء الصناعي من خلال فرز المحتويات وتصنيفها ، وتطوير تقنيات التعلم الآلي والذكاء الصناعي ، مؤكدة أن فِرَقها القانونية، وفِرَق الخصوصية تُصادق على جميع الجهود المبذولة لشرح البيانات .