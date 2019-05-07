بعد رفع درجة تداول.. الاستثمار الأجنبي يتدفق إلى المملكة

علي القحطاني(صدى):

كشفت تقارير إخبارية غربية، اليوم الثلاثاء، عن تدفق المستثمرين الأجانب على سوق المال في المملكة، عقب إدراج تداول في مؤشرين دوليين ورفع درجتها إلى سوق ناشئة.

وأوضحت التقارير، أن إقبال الأجانب على شراء الأسهم في سوق تداول بالرياض، وصل إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، فيما من المتوقع أن تتصاعد وتيرة شراء المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية هذا الشهر بعد بدء إدراج السوق في مؤشري مورغان ستانلي وفوتسي.

وأكدت التقارير، أن الذين يكسبون المال عندما يصل الأجانب هم المواطنون سواء كان المستثمرون أفرادًا أو مؤسسات محلية، حيث ظلوا بائعين صافيين كل أسبوع تقريبًا هذا العام.