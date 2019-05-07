ميلان ينتصر على بولينا ويقترب من دوري الأبطال

طلال الغامدي(صدى):

نجح ميلان في التأهل لدوري ابطال اوروبا للموسم المقبل بعد غياب طويل منذ موسم 2013-2014 ، وذلك بعد انتصاره على بولينا 2-1في مبارة مشتعله امس الأثنين .

واحرز الهدفين سوسو وفابيو بوريني، وذلك وبعد تعادل وهزيمتين في مبارياته الثلاث الأخيرة فيما سجل هدف بولونيا ماتيا ديسترو.

ورفع ميلان رصيده الى 59 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهتين المباشرتين مع روما السادس، وثلاث نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر ان ميلان لعب الربع الساعة الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لوكاس باكيتا بسبب حصوله على إنذارين خلال ثوان معدودة بسبب اعتراضه على قرارات الحكم .