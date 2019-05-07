وزارة العدل: ارتفاع أعداد المحامين إلى 6270 منهم 487 محامية

الرياض(صدى):

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة إلى 6270 محاميًا ومحامية، بينهم 487 محامية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الرخص الممنوحة خلال العام الجاري بلغت 774 رخصة، منها 619 رخصة للمحامين، مقابل 155 رخصة للمحاميات.

وبيّنت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدّم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي.

وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية، كما تقدم بوابة ناجز التابعة لوزارة العدل، مجموعة من الخدمات للمحامي ليتمكن من عرض المحامين المتدربين لديه وكذلك تسجيلهم للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي ” قيد محامٍ متدرب ” وخدمة ” انتقال محامٍ متدرب ” ، إضافة إلى ذلك تتيح له خدمة إخلاء طرف المحامين المتدربين لديه إلكترونياً.