فالفيردي: الاعتماد على نتيجة الذهاب أمام ليفربول خطأ

نواف السالم(صدى):

قال مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، أنه يجب عليهم دخول مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد رود وكأن شيئاً لم يحدث في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف نظيفة.

وصرح فالفيردي: ” وضعنا خطة المباراة دون النظر لنتيجة الذهاب، وبهدف الخروج بالفوز من هنا، أي تفكير في الاعتماد على نتيجة الذهاب سيكون خطئاً كبيراً من جانبنا، علينا اللعب وكأن شيئاً لم يحدث ” .

وأضاف: ” بالطبع كل فريق له أسلوبه، الأمر يتعلق دائماً بكيفية تسيير المباراة بأسلوب لعبك، عندما يضغط عليك المنافس، ويهاجمك بكرات سريعة جداً، فتجد نفسك مجبراً على عدم التوقف في بعض الأحيان، ولكن ليس علينا التفكير في الاستحواذ على الكرة، علينا أن نهاجم “.

وتابع: ” أرحت بعض اللاعبين لعدم تعرض أي منهم للإصابة، وهو الأمر كما شاهد الجميع، يمكن أن يتسبب في مشكلة كما حدث مع ديمبلي “.