خطأ بمسلسل ” صراع العروش ” يثير الانتقادات حوله

واشنطن(صدى):

ظهر كوب قهوة من ” ستاربكس ” بأحد مشاهد المسلسل الأمريكي الأكثر متابعة في العالم ” لعبة العروش Game of Thrones ” ، موجة من السخرية والغضب.

وكان الكوب بغطائه البلاستيكيموضوعًا على مائدة وليمة بالقرب من دنيريس تارغيريان أو ” أم التنانين ” ، إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل ذي الأجواء الخيالية.

حيث اعتبر البعض بأن ظهور كوب ” ستاربكس ” بأحد المشاهد كان لأجل الدعاية لسلسلة المقاهي الشهيرة؛ وهو الأمر الذي أثار الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أوضح بيرني كاولفيلد، أحد المنتجين المنفذين للمسلسل، أن ظهور كوب ” ستاربكس ” ما هو إلا زلة بسيطة، اعتذر عنها في مقابلة أمس الاثنين مع إذاعة ” WNYC ” .

كما أكدت الشركة في بيان لها على أن وجود كوب القهوة في المشهد كان خطأ، وأضافت مازحة أن ” دنيرس ” قد طلبت كوبا من الشاي.