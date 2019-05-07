نصائح هامة لأطعمة السحور

أميرة خالد(صدى):

تعد وجبة السحور في شهر رمضان مهمة جدا، فهي التي تعطي الطاقة لباقي اليوم، ويجب أن تتكون من أطعمة ومشروبات تساعد على تجنب العطش؛ حيث يجب تناول الأغذية الغنية بالبروتين.

ومن هذه الأطعمة، البيض، وهو غني بالبروتينات والمواد المشبعة التي تعطيك طاقة لباقي اليوم، كما أن وجبة الشوفان غنية بالألياف ووجبة مثالية يحتاجها جسمك أثناء السحور.

وتتحول الألياف القابلة للذوبان إلى “جل ” في المعدة وتبطئ عملية الهضم؛ مما يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم والجلوكوز في الدم؛ وهو ما يجعله وجبة مثالية للحفاظ على نشاطك خلال الصوم.

وتعتبر منتجات الألبان مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، كوب واحد من اللبن الزبادي يتكون من 85٪ ماء، أو مشروب حليب الفانيليا والعسل لتعطيك شعور بالشبع والرطبة طوال اليوم؛ فيما يجب تناول خضروات وفاكهة مثل الخيار والبطيخ والشمام وغيرها التي تعطيك احتياجك من المياه طوال اليوم.

أما من ناحية الأطعمة التي يجب تجنبها، المشروبات التى تحتوي على الكافيين، والطعام المالح، والكربوهيدرات البسيطة أو المكررة؛ مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك والكرواسان.