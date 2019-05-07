تفش ” الحصبة ” في أمريكا بشكل غير مسبوق

واشنطن(صدى):

سجلت الولايات المتحدة مئات حالات الإصابة بـ ” الحصبة ” منذ بداية العام أغلبها في ولاية نيويورك، وذلك في أكبر تفش لمرض الحصبة منذ أكثر من ربع قرن.

حيث تؤكد الإحصاءات أن أكثر من 420 حالة جرى تسجيلها في مدينة نيويورك و212 في روكلاند/ ماين، و40 في أوكلاند/ كاليفورنيا.

وعن ذلك، وجهت سلطات نيويورك المدارس لإستبعاد غير المطعمين وإلا ستضطر لدفع غرامة 1000 دولار عن كل طالب.

وفيما يتعلق بمضاعفاتها، يحذر الأطباء أن الإصابة قد تؤدي لمضاعفات تفضي إلى الوفاة، فيما لم يقتصر انتشار المرض على الولايات المتحدة، بل ظهر مجددًا في نيوزيلندا والفلبين ومدغشقر وألمانيا.

وأرجعت منظمة الصحة العالمية عودته إلى دعايات مضادة للقاحات تقودها جمعيات طبية منتشرة حول العالم، دفعت الأهالي إلى تجاهل تطعيم الأطفال؛ ما أدى إلى ظهور الحصبة مجددًا.