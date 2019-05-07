استعدي لمواجهة 8 تحديات لضمان حياة زوجية سعيدة

أميرة خالد(صدى):

يواجه شركاء الحياه على مدى حياتهم الزوجية العديد من التحديات التي قد تقف عائقاً أمام استمراهما معاً .

ونصح خبراء علم الإجتماع والحياة الأسرية الأزواج بضرورة التعرف على تلك التحديات والإستعداد لها مسبقاً او تجنبها قدر المستطاع وهي كالتالي :

1- الأزمات المالية : فيجب على الزوجين الإتفاق مسبقاً على ميزانية الأسرة وكيفية الإنفاق والإدخار تحسباً لأي ظرف .

2- الإنشغال : فمهما تكن الظروف حاولي التقرب من زوجك وتخصيص وقت معين للجلوس معه .

3- التواصل : حاولي مشاركته في كل تفاصيل الأسرة وعدم الإنشغال بالهواتف المحمولة والسوشيال ميديا .

4- الجنس : فالعلاقة الحميمة هامة لإستمرار الحياة الزوجية ولابد من علاج اي مشاكل او اسباب للفتور .

5- خيبة الأمل : فيجب عليكي الطموح بشكل منطقي حتى لا تنصدمي على ارض الواقع .

6- الإغراءات : وهي من اهم العوراض التي قد تواجهكما ، تحدثا عنها بصرحا وركزا في حياتكما معاً .

7- تربية المراهقين : وهي مرحلة صعبة وتمثل ضغط على الأب والأم ، يجب ان تتشاركا في حلول التربية معاً .

8- السخط : وهو مؤشر خطير قد يحدث نتيجة للملل او الفتور ، يجب علاجهما واستعادة الحب بينكما كي تشعرين بالرضا .