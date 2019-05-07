” إيرباص ” تعتزم مقاضاة الحكومة الألمانية لإعاقة مشاريعها مع المملكة

باريس(صدى):

في خطوة متوقعة ضد القرار الألماني الغريب بشأن تجميد تصدير أسلحة للمملكة والمبني على تقارير حوثية ، تسعى شركة إيرباص لمقاضاة الحكومة الألمانية لما لحقته بها من أضرار اقتصادية مبنية على اوهام .

وكشف مصدران مسؤلان أن “إيرباص ” تنظر جدياً في رفع الدعوى حيث أضرت برلين بصفقة نظام لأمن الحدود تقدر بـ 3مليار يورو ” 3.36″ مليار دولار .

واكد مصدر مطلع ، أن ” إيرباص ” تريد اجبار الحكومة الألمانية بإتخاذ قرار ” الآن ” كونها متقاعسة عن التحرك بشأن القضية .