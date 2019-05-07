” الشورى ” يقر ضوابط الترخيص للمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن

عادل الحربي(صدى):

أقر مجلس الشورى بشكل رسمي الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام كليات التعليم العالي العسكري المكون من 35 مادة، ويهدف إلى جودة مدخلات ومخرجات المؤسسات التعليمية العسكرية العالية.

وأعاد الشورى للجنة الأمنية التقرير للرد على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع والتصويت عليه في جلسة مقبلة. من ناحية أخرى، يناقش المجلس اليوم الثلاثاء تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 38 – 1439.