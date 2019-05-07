لا صلاح ولا فيرمينيو.. ” كلوب ” يعد مفاجأة لبرشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن الألماني يورغن كلوب يعد لمفاجأة جديدة في لقاء مباراة الإياب امام برشلونة لمحاولة قلب نتيجة الذهاب التي انتهت بخسارة 3-0 .

واكدت الصحيفة أن كلوب يحاول الإستعاضة عن محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو ولاعب الوسط المالي كيتا المصابين بمشاركة الشاب ذو الـ 19 عام ريان بريوستر .

وقال “كلوب ” عن ريان : إنه جاهز، يملك فرصة كبيرة تقريبًا، مؤكد.. إنه مضمون .

وأضاف : ريان حاليًا معنا بعد عودته من إصابة قوية، يومًا بعد يوم كان يتحسن، إنه في مستوى جيد منذ 3 أو 4 أسابيع، لكن عدة لاعبين كانوا أيضًا جاهزين وحاضرين .

كما اكد كلوب على امكانيات اللاعب قائلاً : الموسم القادم سيلعب 100 في المائة. هو يعرف ذلك وقلتها له، في الحقيقة هي وضعية صعبة إن تمكنا من منحه مقعدًا في الفريق ودعوته للعب كمهاجم، حين تكون في دكة البدلاء فأنت تملك فرصة للعب .

الجدير بالذكر أن كلوب انتهج نفس الأسلوب في إنجاز 2014 عندما كان مدرب دورتموند حين كان قريبًا من قلب النتيجة على ريال مدريد في ربع النهائي حيث خسر ذهابا 3-0 وفاز في الإياب 2-0 وكان قريبًا من تعديل النتيجة .