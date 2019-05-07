” المنافسة ” تغرم شركات ومؤسسات تجارية بـ 473 مليون ريال

علي القحطاني(صدى):

عاقبت الهيئة العامة لمجلس المنافسة خلال الأعوام الخمسة الماضية شركات ومؤسسات تجارية إثر مخالفتها أنظمة المنافسة في المملكة بغرامات مالية تقدر بـ 473 مليون ريال.

وأوضحت مصادر أن هذه الشركات في نشاط استيراد الأرز وأخرى في نشاط المشروبات والمرطبات وشركات في نشاط الغازات الصناعية والطبية وغيرها في المطاعم.

وأكدت مصادر إن قيمة الغرامات المالية التي فرضتها الهيئة على المنشآت المخالفة جزء منها تم تحصيله، مشيرة إلى أن هناك غرامات مالية سيتم تحصيلها خلال 2019، وهناك جهات تتشارك مع الهيئة في هذا الأمر.