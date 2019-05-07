” طاقة ” تعتزم الإستحواذ على شركتين جديدتين في أمريكا الشمالية

نايف السالم(صدى):

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة ” طاقة ” السعودية إنها تعتزم الاستحواذ على شركتين في أمريكا الشمالية متخصصتين في قطاعي تكنولوجيا خدمات حقول النفط والصناعة بنهاية 2019.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء انها بالفعل خصصت نحو 1.2 مليار دولار لاستثمارات وعمليات استحواذ جديدة في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة .

وكانت “طاقة ” قد استحوذت الشهر الماضي على أنشطة الحفر البري بالشرق الأوسط لشركة شلمبرجر في الكويت وسلطنة عمان والعراق وباكستان مقابل 415 مليون دولار .