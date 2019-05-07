” التجارة ” تقدم 6 خدمات إلكترونيا لأصحاب الأعمال في رمضان

الرياض(صدى):

فتحت وزارة التجارة والاستثمار لعملائها باب إنجاز الأعمال إلكترونياً على مدار الساعة طوال شهر رمضان المبارك، من خلال قنوات الاتصال التي توفرها الوزارة تسهيلاً على أصحاب الأعمال.

وأوضحت “التجارة ” في انفوجرافيك توعوي عبر حسابها على “تويتر” انواع الخدمات التي تقدمها خلال رمضان وهي : : حجز اسم تجاري، تقديم بلاغ، أو إصدار شهادة منشأ وإصدار تراخيص تخفيضات، وعقود التأسيس للشركات، واستخراج وتجديد وتعديل وتشطب السجل التجاري .

كما أتاحت الوزارة امكانية التواصل من خلال مركز بلاغات المستهلك 1900 على مدار الساعة ، أو تطبيق بلاغ تجاري، أو حساب الوزارة على موقع ” تويتر “، ومركز اتصال قطاع الأعمال .