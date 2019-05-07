شركة تأمين تتوعد مواطنًا وتطالبه بدفع تكاليف حادث وقع قبل 7 سنوات

علي القحطاني(صدى):

طالبت شركة تأمين مواطنًا بتسديد تكاليف حادث ارتكبه سائقه قبل 7 سنوات ،وتكفلت الشركة بتغطية نفقاته، متوعدة باتخاذ إجراءات ضده في حال عدم السداد.

ومن جانبه أعرب المواطن عن تعجبه من موقف الشركة، معتبرًا أنها ورطته مرتين، مرة بدفعها التأمين عن حادث غير مغطى بالتأمين، ومرة أخرى بصمتها طوال 7 سنوات.

وأشار إلى أن السائق الذي يعمل لديه سافر بشكل نهائي إلى بلده، مؤكدا أنه إذا كانت أبلغته الشركة من قبل كان أجبر سائقه على تحمل نفقات الحادث.