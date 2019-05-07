أميرة خالد(صدى):

تضم قائمة مسلسلات شهر رمضان المبارك هذا العام، نحو 25 عملا دراميا يتنوع ما بين الكوميديا والإثارة والأكشن.

ونجحت القنوات الفضائية في أن تخطف أبرز نجوم الموسم الرمضاني هذا العام، وفيما يلي قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019:

مسلسلات قناة mbc مصر:

مسلسل ” قابيل ” بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، في التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الثالثة صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة عصرًا.

مسلسل ” ولد الغلابة ” بطولة أحمد السقا، في الثامنة مساءً، والإعادة الأولى في الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في الثانية ظهرًا.

مسلسل ” زى الشمس ” بطولة دينا الشربيني، في العاشرة مساءً، والإعادة الأولى في الرابعة صباحًا، والثانية في الخامسة عصرًا.

مسلسل ” فكرة بمليون جنيه ” بطولة على ربيع، يعرض في الحادية عشرة مساءً، والإعادة في الرابعة عصرًا.

مسلسل ” شقة فيصل ” بطولة كريم محمود عبد العزيز، يعرض في الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في السادسة مساءً.

برنامج ” رامز فى الشلال ” يقدمه رامز جلال، ويُعرض في السابعة مساء كل ليلة عقب مدفع الإفطار، ويُعاد في الواحدة صباحًا.

مسلسلات قناة mbc 4:

مسلسل ” كلبش 3 ” بطولة أمير كرارة، فى الخامسة مساء، والإعادة فى 11 مساء.

مسلسل ” حكايتي ” بطولة ياسمين صبري، فى الرابعة مساء، والإعادة فى 8 مساء.

مسلسلات قناة mbc1:

مسلسل ” زلزال ” بطولة محمد رمضان، فى 9:30 مساء، الإعادة اليوم التالي 8 صباحا.

مسلسلات قناة أبو ظبي:

مسلسل ” لمس أكتاف ” بطولة ياسر جلال، في 11 مساء، الإعادة على أبو ظبي دراما فى الواحدة صباحا.

مسلسل ” هوجان ” بطولة محمد إمام، فى السادسة مساء، الإعادة على أبو ظبي دراما فى التاسعة مساء.

مسلسلات قناة الحياة:

مسلسل ” هوجان ” بطولة محمد إمام، فى العاشرة والنصف مساء، الإعادة سابعة صباحا.

مسلسل ” البرنسيسة بيسة ” بطولة مى عز الدين، في التاسعة مساء، والإعادة فى الخامسة والنصف صباحا.

مسلسل ” طلقة حظ ” بطولة مصطفى خاطر، فى الثانية عشرة بعد منتصف الليل والإعادة فى الثامنة والنصف صباحا.

مسلسل ” لآخر نفس ” بطولة ياسمين عبد العزيز، فى السابعة والنصف مساء، والإعادة فى الرابعة صباحا.

مسلسل ” علامة استفهام ” بطولة محمد رجب، فى الواحدة صباحا.

برنامج ” هانى فى الألغام ” تقديم هاني رمزي، فى السابعة إلا ربع مساء.

مسلسلات قناة cbc:

مسلسل ” بدل الحدوتة 3 ” بطولة دنيا سمير غانم، فى السادسة والنصف مساء.

مسلسل ” لمس أكتاف ” بطولة ياسر جلال، في الحادية عشرة مساء.

مسلسل ” بركة ” بطولة عمرو سعد، فى الثامنة مساء.

مسلسل ” علامة استفهام ” بطولة محمد رجب، فى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.

مسلسل ” حكايتي ” بطولة ياسمين صبري، فى التاسعة والنصف مساء.

مسلسلات قناة TeN:

مسلسل ” بروفا ” بطولة أحمد فهمي، فى الثامنة مساء، والإعادة فى التاسعة صباحا.

مسلسل ” العاشق صراع الجواري ” بطولة منذر رياحنة، فى الثالثة صباحا، والإعادة فى العاشرة صباحا.

مسلسل ” حرملك ” بطولة جمال سليمان، في التاسعة مساء، والإعادة فى الثانية صباحا.

مسلسل ” سوبر ميرو ” بطولة إيمى سمير غانم، فى العاشرة مساء، والإعادة فى الواحدة ظهرا.

مسلسلات قناة ON E:

مسلسل ” كلبش 3 ” بطولة أمير كرارة، في الثامنة مساء.

مسلسل ” قمر هادي ” بطولة هانى سلامة، في الحادية عشرة مساء.

مسلسل ” أبو جبل ” بطولة مصطفى شعبان، فى التاسعة مساء.

مسلسلات قناة دبي:

مسلسل ” سوبر ميرو ” بطولة إيمى سمير غانم، فى السادسة مساء.

مسلسل ” لآخر نفس ” بطولة ياسمين عبد العزيز، فى الثامنة مساء.

مسلسل ” أبو جبل ” بطولة مصطفى شعبان، فى التاسعة مساء.

مسلسلات قناة dmc:

مسلسل ” الواد سيد الشحات ” بطولة أحمد فهمي، فى السادسة والنصف مساء.

مسلسل ” زلزال ” بطولة محمد رمضان، فى التاسعة والنصف مساء.

مسلسل ” ابن أصول ” بطولة حمادة هلال، فى الثامنة مساء.