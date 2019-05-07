لقطات تجسد المشاعر الروحانية لزوار بيت الله

نايف السالم(صدى):

جسدت مجموعة من الصور، المشاعر الروحانيةَ لزوار بيت الله الحرام، يذرفون الدموع ويدعون الله بقلوب خاشعة.

يذكر أنه تم توفير سُبل الراحة للزائرين والمصلين من أهالي مكة المكرمة والمقيمين والزوار، عبر خدمات تقدمها القطاعات الحكومية بمكة في شهر رمضان المبارك لهذا العام.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين يحرصان على تحقيق كل ما يمكن الزائرين من أداء نسكهم في أمن وأمان.