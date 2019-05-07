عائض القرني يرد على وصفه بـ ” المطبل “

حمود العنزي(صدى):

شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على أن لديه ثلاث خطوط حمراء، وهي الإسلام المعتدل الوسطي، والوطن المملكة، والقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال القرني خلال برنامج ” الليوان ” : ” المواقع القطرية تقول عني المطبل، فهل طاعة ولي الأمر خيانة؟! والخائن المنشق الذي يسب وطنه حر مناضل شريف بحسبهم ” .

وأضاف: ” أنا بلا فخر داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، وسوف أسخر قلمي منذ الليلة في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال ” .

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