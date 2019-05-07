في رمضان..الأتراك يتظاهرون ضد محاولات تزييف وتلاعب أردوغان بالانتخابات

أنقرة(صدى):

وثقت مقاطع فيديو، احتشاد عدد من الأتراك، مساء أمس الاثنين، للاحتجاج على قرار إلغاء نتائج الانتخابات المحلية وإعادتها في كبرى مدن البلاد.

وظهر عشرات الأشخاص يتظاهرون حاملين أواني منزلية للطرق عليها تعبيرًا عن رفض قرار إعادة الانتخابات.

واحتج عدد من سكان بعض المناطق السكنية بإطفاء أضواء منازلهم وتشغيلها بجانب الطرق على الأواني المنزلية.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه وسائل إعلام محلية، إن اللجنة العليا للانتخابات قد قررت، إعادة الاقتراع في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول التي أجريت نهاية مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بمنصب رئيس بلدية المدينة الكبرى وبفارق ضئيل على منافسه بن علي يلدريم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.