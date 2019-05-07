بالفيديو.. العويران عن هدفه الذهبي بمونديال 94: ” هذا رضا الوالدين “

طلال الغامدي(صدى):

حل لاعب نادي الشباب سابقاً الكابتن سعيد العويران، ضيفا ببرنامج ” رادار طارق ” في أولى حلقاته بشهر رمضان المبارك.

وعلق العويران خلال البرنامج على ارتباط الجماهير حتى الآن بهدفه الذهبي في مونديال 94.

وأرجع العويران الفضل إلى رضا والديه، قائلا: ” هذا توفيق من الله، ثم رضا والديي رحمهما الله، وفضل المدربين والزملاء ” .

يذكر أن العويران قبل 24 عامًا قد شارك المنتخب الوطني في كأس العالم، وعمره 26 عامًا، وأصبح وقتها محط أنظار العالم بأسره، بعد تسجيله هدف ذهبي في مباراة الأخضر أمام بلجيكا، والتي فاز بها المملكة بهدف دون رد.