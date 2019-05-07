المطلق عن حكم بيع القطط: لا دليل يرقى لمنعه

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه لايوجد دليلا على منع بيع القطط.

وقال المطلق في رده عن سؤال حول حكم بيع القطط، خلال برنامج ” فتاوى ” : ” عندنا في حديث عن النبي ﷺ نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش ” .

وتابع: ” وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري ” .

واستشهد بقول النبي ﷺ : ” إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات “ِ .