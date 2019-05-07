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بالفيديو..القرني يوضح ما تغير في حياته بعد إطلاق النار عليه بالخارج

بالفيديو..القرني يوضح ما تغير في حياته بعد إطلاق النار عليه بالخارج
عادل الحربي(صدى):

تحدث الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني، في لقاءه ببرنامج ” الليوان ” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر، عن حادث إطلاق النار الذي تعرض له في الفلبين قبل ثلاثة أعوام.

وأكد القرني أن الحادث لم يؤثر عليه إلا بالإيجاب قائلا: ” عدت من الحادث أكثر إنسانية، وتأكدت أنه اذا كتب الله لك عمرًا لا يستطيع أحد أن ينهي حياتك ،قررت أن اغتنم ما تبقى من العمر في الخير ” .

واعتبر القرني الحادث إرهابيًا وليس وراءه أية دوافع شخصية، إذ أن الإرهاب هو الاعتداء على شخص أعزل آمن مسالم، قائلا: ” ليس بيني وبين أي أحد شيء شخصي في الفلبين ” .

يذكر أن عائض القرني، قد أصيب مع عدد من مرافقيه في عملية إطلاق نار وذلك بعد فراغه من محاضرة ألقاها في مدينة زانبوانغا الفلبينية، في 2016 ، كما أصيب وقتها مدير مكتب الدعوة في الفلبين الشيخ تركي الصايغ.


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