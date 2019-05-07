بالفيديو.. الزهراني مجسدًا القطرائيلي عزمي بشارة: ” إذا بدك تصير مرتزق احكي كل أشي بالسعودية “

أميرة خالد(صدى):

بالرجوع بالذاكرة، نجد الفنان أسعد الزهراني، قد أبدع في تجسيد شخصية الإسرائيلي – الفلسطيني المقيم في قطر عزمي بشارة في مسلسل ” سيلفي ” .

ونشر حساب الردع السعودي مقطعا من المسلسل، والذي أبدع فيه أسعد الزهراني، بما أوجع النظام القطري، وكشف وجهه القبيح.

وظهر أسعد الزهراني خلال المشهد قائلا: ” لما بدك مصاري، وبدك تاخذ و بدك تقب و بتصير مرتزق زيي هيك معفن، بدك تحكي كل اشي بالسعودية ” ، في إشارة إلى أن المملكة هي الشغل الشاغل والأساسي لتنظيم ” الحمدين ” .

يذكر أن المسلسل كان قد قدم حلقة بعنوان ” الموذي ” ، وتطرقت للدور الذي قامت به قطر بإيواء المطاردين من الدول العربية، ودعمهم، وذلك في حلقة وجدت انتشارًا واسعًا.

وكان المسلسل قد أثار ضجة كبيرة بسبب تناوله قضايا جريئة وواقعية، إذ وصل الأمر بتهديد ناصر القصبي بالقتل من تنظيم داعش الذي اتنقده بشدة.