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البحرين عن الاتصال بـ ” تميم ” : ” تبادل للتهاني فقط ولا يمثل موقفنا ضد قطر “

البحرين عن الاتصال بـ ” تميم ” : ” تبادل للتهاني فقط ولا يمثل موقفنا ضد قطر “
المنامة(صدى):

أوضحت مملكة البحرين حقيقة إجراء رئيس الوزراء البحريني اتصال هاتفي بينه وبين تميم بن حمد أمير قطر.

وأكدت البحرين في بيانًا توضيحيًا لها على أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الوزراء وأمير قطر لا يمثل الموقف الرسمي للبحرين، ولن يؤثر على التزامها مع شقيقاتها السعودية ومصر والإمارات بشأن أزمة قطر.

وقالت البحرين أن الاتصال الهاتفي لم يخرج عن الإطار الاجتماعي وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان الكريم.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 73694 ] نشر منذ 41 دقيقة

الخنبقه ماهي زينه ,,

[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 26 دقيقة

احيييه

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