بعد هدفه التاريخي.. هتان باهبري: حققنا فوز مستحق

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب الهلال هتان باهبري، الشكر إلى زملائه والمدرب شاموسكا، بعد فوزهم على العين الإماراتي وتأهلهم للدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وقال اللاعب هتان باهبري: ” فوز مستحق نحتاجه للعودة إلى الانتصارات، وأشكر المدرب وزملائي على مساعدتهم لي بإحراز الهدف، وتحقيق أفضل لاعب في اللقاء “.

وحصل اللاعب هتان باهبري على أفضل لاعب في المباراة بعد أن أحرز هدف تاريخي بعد 14 ثانية فقط من عمر المباراة، ليصبح صاحب ثاني أسرع هدف في بطولة دوري أبطال آسيا.

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