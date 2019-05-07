بالصور.. احتجاز يد طفلة داخل فرامة بالجبيل
تمكنت فرق المدني في منطقة الجبيل، اليوم الاثنين، من إنقاذ طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صور للطفلة مؤكدًا أنها بصحة جيدة والله الحمد.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، ناشدت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت المديرية : إنه في هذا الشهر كثيرًا ما ترتفع فيه نسبة الحوادث المنزليه وبالذات الحوادث التي تكون في المطبخ نتيجة لزيادة استخدام الزيوت في عملية الطهي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 73694 ] نشر منذ 1 ساعة
ياستار سترك ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 4369 ] نشر منذ 47 دقيقة
يالطيييف الله يشفيها ويعوضها عن ما فقدت .