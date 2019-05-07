بالصور.. احتجاز يد طفلة داخل فرامة بالجبيل

نايف السالم(صدى):

تمكنت فرق المدني في منطقة الجبيل، اليوم الاثنين، من إنقاذ طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” صور للطفلة مؤكدًا أنها بصحة جيدة والله الحمد.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، ناشدت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من الحوادث المنزلية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية : إنه في هذا الشهر كثيرًا ما ترتفع فيه نسبة الحوادث المنزليه وبالذات الحوادث التي تكون في المطبخ نتيجة لزيادة استخدام الزيوت في عملية الطهي.