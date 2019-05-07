وظائف إدارية شاغرة في شركة ” موبايلي “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة موبايلي باب التوظيف على عدد من الوظائف الشاغرة في اختصاصات إدارية للمواطنين فقط، وفق عدة شروط.

وأوضحت الشركة أن الشروط العامة للوظائف تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وإتقان اللغة الإنجليزية.

وأعلنت موبايلي عن تفاصيل الوظائف الشاغرة وشروطها عبر موقعها الإلكتروني، والتي جاءت كالتالي:

– أخصائي المشتريات العامة (General Procurement Specialist Professional)

يشترط أن يكون المتقدم على هذه الوظيفة حاصل على بكالويوس ” إدارة أعمال، اقتصاد ” ، بخبرة إدارية تفوق الـ5 سنوات، ويفضل في مجال المشتريات.

– مدير تطوير إدارة العملاء (Director Customer Management Development)

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس ” علوم حاسب، تقنية معلومات، هندسة حاسب ” ، بخبرة 7 سنوات منها 4 سنوات في منصب قيادي ويفضل في مجال إدارة الجودة.

وعن طريقة التقديم، يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة على الرابط الآتي:هنـــــــــــــا.