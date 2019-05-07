بالصور.. النصر يختتم استعداداته للقاء الوصل

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، ختام استعداداته لمباراة الوصل الإماراتي القادمة، بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبد العزيز الجليل.

وقال النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز الجليّل ..العالمي يختتم استعداداته لمباراة النصر والوصل الإماراتي “.

ومن المقرر أن يتلاقى النصر والوصل الإماراتي غدًا الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019.