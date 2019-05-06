الأهلي يخيب آمال جماهيره ويخسر أمام السد

ماجد محمد(صدى):

حقق فريق السد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز اللاعب على أسد الهدف الأول لصالح فريقه السد، في حين حقق أكرم عفيف الهدف الثاني لصالح فريقه.

في حين أحرز اللاعب عمر السومة هدف وحيد لفريقه الأهلي في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

ويحتل السد القطري صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويذكر أن الفريقان تقابلان 5 مرات فاز خلالها السد مرتين وتعادل مثلهما وفاز الأهلي مرة.