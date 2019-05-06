الأهلي يخيب آمال جماهيره ويخسر أمام السد
حقق فريق السد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأحرز اللاعب على أسد الهدف الأول لصالح فريقه السد، في حين حقق أكرم عفيف الهدف الثاني لصالح فريقه.
في حين أحرز اللاعب عمر السومة هدف وحيد لفريقه الأهلي في الدقيقة 51 من زمن المباراة.
ويحتل السد القطري صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط في حين يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
ويذكر أن الفريقان تقابلان 5 مرات فاز خلالها السد مرتين وتعادل مثلهما وفاز الأهلي مرة.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 679 ] نشر منذ 30 دقيقة
يخيب آمال جماهيره مرة وحده.
والله لو انه الهلال كان قلتوا يؤجل الحسم للمبارة القادمة.😂😂
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 2132 ] نشر منذ 12 دقيقة
السـلام عليكـم🤗جنـوبية😘رمضان كريـم اللّه يتقبل منـا ومنكم صالح الأعمال🌜📿لكـن برغم من أنهـاا أيـام مباركة خلينـي أتشمت شـوي😁راحـت عليكـم🇳🇬😜😜 نحـن لهـاا🏁😂💪