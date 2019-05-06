العاصوف2 في الصدارة بعد عرض أولى حلقاته

أميرة خالد(صدى):

سيطرت الحلقة الأول من مسلسل العاصوف2 على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر “؛ بعد عرضها مباشرة.

وتفاعل المشاهدون مع أحداث الحلقة الأولى التي حققت أعلى نسبة مشاهدة وتفاعل من بين المسلسلات الأخرى.

وتصدر وسم ” العاصوف 2 ” منصة ” تويتر”، فامتلأ الوسم بتغريدات المشاهدين، الذين وصفوا الحلقة الأولى بأنها رائعة.

وفي السياق ذاته علق الكاتب فاضل العماني على المسلسل قائلًا: ” مسلسل العاصوف منذ أن بدأ في رمضان الماضي ، وهو يؤسس لدراما سعودية جديدة ، بعد سنوات طويلة من المحاولات والتجارب العفوية التي لم تُلفت الانتباه أو الاهتمام “.

وتابع: ” الآن مسلسل العاصوف السعودي ، يعصف بكل تلك العقود الطويلة من التجريب والتردد والتوجس الذي طال مجالنا الفني “.

ومن المرتقب أن يناقش الجزء الثاني من المسلسل حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في العام 1979، ليكون أول دراما سعودية تتناول الحادثة الشهيرة.

ومسلسل ” العاصوف “ مأخوذ عن رواية الكاتب السعودي الراحل عبدالرحمن الوايلي (بيوت من تراب).

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