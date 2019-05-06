بالفيديو.. رصاصات طائشة تخترق سقف منزل مواطن وزوجته بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أنقذت العناية الآلهية مواطنًا وزوجته، بعد أن اخترق سقف منزلهم الشعبي في أحد أحياء الطائف رصاصة طائشة.

وأثارت تلك الرصاصة غضب المواطن، الذي أبدى استيائه من استمرار البعض في الاحتفال بأفراحهم من خلال إطلاق الرصاص في الهواء دون مراعاة خطورة الأمر.

وحرص المواطن على توثيق الوضع الذي تسببته فيه الرصاصة التي اخترقت سقف منزله بشكل صادم.

وناشد المواطن الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك الأسر التي تحتفل بإطلاق الرصاص.