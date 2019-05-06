بالصور.. هتان باهبري يدخل تاريخ دوري الأبطال في 14 ثانية

ماجد محمد(صدى):

اقتنص لاعب الهلال هتان باهبري إنجازًا فرديًا جديدًا بإحرازه الهدف الأول في شباك العين الإماراتي بعد مرور 14 ثانية فقط على صافرة الحكم.

ودخل ” باهبري ” تاريخ دوري أبطال آسيا بهذا الهدف الأسرع في البطولة؛ الذي سجله في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بين الهلال والعين الإماراتي في إطار دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وحسم الهلال بالفعل تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة الآسيوية قبل انطلاق اللقاء أمام العين؛ بعد أن تعادل فريقي الدحيل والاستقلال إيجابيًا 1-1.