تطوير أرضٍ بيضاء خاضعة للرسوم بمساحة 165 ألف متر بجدة

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج “ الأراضي البيضاء ” ، التابع لوزارة الإسكان، عن تطوير أرض خام من قبل مالكها- كانت خاضعة للرسوم- بمساحة 165.000 ألف متر مربع في جدة.

ومن المتوقع أن توفر أكثر من 315 قطعة أرض سكنية، وذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأكد البرنامج في بيان له اليوم على استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي استثناءات في تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن المعلن عنها والتي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع سكنية عليها توفر وحدات سكنية للمواطنين.